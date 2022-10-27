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В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 октября 2022 11:12 (UTC +04:00)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, в ВМС проводится «Базовый курс морских коммандо».

Как сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с планом, военнослужащие в процессе инженерно-сапёрной подготовки теоретически и на практике изучают характеристики взрывных устройств, осваивают правила их применения.

Кроме того, в ходе курса с участниками проводятся занятия по военной топографии, скалолазанию, огневой, физической подготовке и другим дисциплинам.

Окончившим курс военнослужащим будут вручены сертификаты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
В ВМС Азербайджана проводится «Базовый курс морских коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)
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