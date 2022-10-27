В Баку проходит 1-е заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 27 октября в Баку началось первое заседание регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, заседание организовано Аудиовизуальным советом Азербайджана.

Основной целью встречи, в которой принимают участие регулирующие органы и другие представители сферы аудиовизуальных медиа государств-членов ОТГ- Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также стран-наблюдателей Венгрии и Туркменистана, является укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в области аудиовизуальных медиа и их регулирования, обсуждение концепции, представленной турецкой стороной в связи с созданием форума регулирующих органов по аудиовизуальным медиа государств-членов и наблюдателей ОТГ, и, в конечном итоге, подписание Декларации о намерениях по созданию форума.

На открытии мероприятия выступили заведующий сектором по работе с цифровыми медиа Администрации Президента Эльмир Велизаде, заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров.

Эльмир Велизаде поприветствовал участников мероприятия и рассказал о важности таких мероприятий. Он отметил, что в последнее время развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между странами-членами в рамках ОТГ стимулирует сотрудничество в области регулирования теле-и радиовещания. Исмет Саттаров предоставил информацию о текущем состоянии сферы аудиовизуальных медиа Азербайджана и ряде новшеств, высказал мнение о дальнейших перспективах сотрудничества в рамках ОТГ, о совместной деятельности по аудиовизуальным медиа. Ахмед Исмайлов подчеркнул важность организованного мероприятия и рассказал о необходимости укрепления сотрудничества между компаниями стран-членов. Омер Коджаман поблагодарил азербайджанскую сторону за создание возможности для организации данного мероприятия и отметил, что создание совместной сети регуляторов аудиовизуальных медиа является велением времени. Говоря о деятельности секретариата ОТГ, он выразил уверенность в том, что обмен опытом и знаниями стран в области регулирования аудиовизуальных медиа будет полезен всем сторонам.

Заседание продолжилось выступлениями других участников, концептуальной презентацией Высшего совета по радио и телевидению Турции (ВСРТ) по созданию форума и обсуждением этой презентации.

В рамках заседания также прошло 2-е заседание Координационного комитета медиа государств-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

28 октября 2022 года в городе Шуша планируется подписание Декларации о намерениях по созданию форума регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и государств-наблюдателей ОТГ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)