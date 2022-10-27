Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с ракетными атаками армян на Барду в 2020 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с ракетными атаками армян на Барду в 2020 году, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

«ВС Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, требования гуманитарного прекращения огня, достигнутого в ходе 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, на фоне собственных сокрушительных поражений на поле боя, нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах и районах Азербайджана, находящихся вдали от зоны конфликта и прифронтовой зоны - по жилым домам, больницам, другим медицинским пунктам, зданиям школ, детских садов, административным зданиям госучреждений, сельскохозяйственным угодьям с применением различных видов оружия, баллистических ракет, в том числе запрещенной артиллерии. Тем самым были совершены преступления против человечности и мира, военные преступления, в том числе убийства гражданских лиц, причинен крупномасштабный ущерб гражданскому населению, государственному имуществу, объектам инфраструктуры, субъектам предпринимательской деятельности. Так, 5 октября 2020 года со стороны ВС Армении был нанесен первый ракетный удар по городу Барда, расположенному за пределами зоны боевых действий, в результате которого два человека были убиты, семь - получили ранения. 8 октября 2020 года Армения нанесла второй ракетный удар по Барде, в результате которого восемь мирных жителей получили ранения. 27 октября 2020 года в результате ракетного обстрела села Гараюсифли Бардинского района погибли пять человек, в том числе один ребенок, 14 человек, в том числе 7 детей, получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно указаниям военно-политического руководства Армении, целью нанесения ударов по густонаселенным пунктам было убийство большего числа людей.

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала международные организации и мировое сообщество обеспечить верховенство международного права, приняв меры правовой ответственности в отношении Армении, совершившей преступления против мира и человечности, а также военные преступления, повлекшие за собой убийство гражданского населения Азербайджана.

"Мы осуждаем преступления против человечности и мира, с глубокой скорбью чтим память жертв!» - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)