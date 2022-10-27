Первый форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ пройдет в Турции

БАКУ /Trend/ - Первый форум регуляторов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Турции.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос был обсужден 27 октября 2022 года на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ в Баку.

В связи с этим между странами-участниками заседания было проведено голосование и достигнута договоренность.

Отметим, что в рамках первого заседания регулирующих органов по аудиовизуальным медиа было принято решение о создании первого форума регуляторов аудиовизуальных медиа стран, входящих в Организацию тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)