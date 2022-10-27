Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи со второй годовщиной ракетной атаки Армении на мирный азербайджанский город Барда.

«Два года назад, в ночь с 27 на 28 октября, Армения, нарушив режим прекращения огня, обстреляла Барду кассетными боеприпасами. Это было самым смертоносным нападением за весь период второй Карабахской войны в 2020 году на мирное население. В результате нападения погибло 27 человек, в том числе 2-летняя девочка, и было ранено более 70 человек. Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления», - говорится в сообщении.