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Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления - МИД Азербайджана

Политика Материалы 27 октября 2022 14:32 (UTC +04:00)
Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления - МИД Азербайджана

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи со второй годовщиной ракетной атаки Армении на мирный азербайджанский город Барда.

«Два года назад, в ночь с 27 на 28 октября, Армения, нарушив режим прекращения огня, обстреляла Барду кассетными боеприпасами. Это было самым смертоносным нападением за весь период второй Карабахской войны в 2020 году на мирное население. В результате нападения погибло 27 человек, в том числе 2-летняя девочка, и было ранено более 70 человек. Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления», - говорится в сообщении.

Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления - МИД Азербайджана
Необходимо положить конец безнаказанности Армении, совершившей военные преступления - МИД Азербайджана
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