МВД Азербайджана наделено новыми полномочиями - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 8 февраля 2012 года № 586 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Согласно указу, выбор юридического лица, имеющего международный опыт в соответствующей области, и обеспечение подписания с ним соответствующего договора с целью подготовки нового поколения удостоверений личности граждан Азербайджанской Республики поручается министерству внутренних дел Азербайджана.

До этого эти полномочия принадлежали министерству экономики.