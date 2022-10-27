В Азербайджане расширены полномочия глав местных исполнительных властей - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по присвоению адресов объектам недвижимости и внесении изменений в "Положение о местных исполнительных властях", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 6 июня 2012 года № 648.

Как сообщает в четверг Trend, согласно указу, предоставлены новые полномочия главам исполнительной власти.

Согласно указу, глава местной исполнительной власти наделяется полномочием присваивать и менять названия улиц и площадей в населенных пунктах, подготавливать и размещать адресные таблички с названиями считающихся адресными реквизитами объектов транспортной инфраструктуры, включенных в адресный реестр, и номерами объектов недвижимости в соответствии с "Правилами ведения адресного реестра и присвоения адресов объектам недвижимости в Азербайджанской Республике", утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики от 27 ноября 2008 года № 27, контролировать сохранность существующих адресных табличек и проводить регулярный мониторинг с целью определения наличия адресных табличек на объектах недвижимости, а при обнаружении случаев разрушения или повреждения адресных табличек сообщать об этом в соответствующем порядке.