Члены парламента Великобритании поддержали справедливую позицию Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад и ряд членов Палаты лордов Великобритании выразили поддержку позиции Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на парламент Великобритании.

Так, в ответ на антиазербайджанское заявление члена Палаты лордов британского парламента, сопредседателя британо-армянской межпарламентской группы дружбы баронессы Керолайн Кокс другие члены Палаты лордов озвучили как нейтральные, так и поддерживающие Азербайджан мнения.

Так, лорд Хусейн отметил, что недавние столкновения между Арменией и Азербайджаном обусловливают необходимость ускорения процесса нормализации и установления мира между двумя странами под патронажем ЕС, подчеркнув важность подписания мирного соглашения.

В свою очередь лорд Давид Эванс привлек внимание к проблеме минирования азербайджанских территорий и поблагодарил правительство Великобритании за финансовую помощь на разминирование в Азербайджане.

Он отметил, что в результате взрыва мин в Азербайджане пострадали 260 человек среди гражданского населения, а также пропавшими без вести являются 3890 азербайджанцев, о которых Армения отказывается предоставлять какую-либо информацию.

Кроме того, баронесса Удин выразила свою поддержку состоявшейся в начале октября в Праге встречи лидеров Азербайджана и Армении. Она так же подчеркнула тот факт, что судьба 3890 азербайджанцев по-прежнему остается неизвестной в связи с бездействием армянской стороны.