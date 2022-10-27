Благотворительная выставка-продажа «Возвращение» в поддержку фонда «YAŞAT» (ФОТО)

В престижной бакинской художественной галерее Q-Gallery (галерея "Гыз Галасы") открылась выставка, организованная Группой компаний Veyseloglu в партнерстве с Фондом «YAŞAT» и Союзом Художников Азербайджана. Эта благотворительная инициатива осуществляется совместно с художественной галереей «Q-Gallery».

Здесь представлены около сорока работ как известных в стране мастеров, так и относительно молодых азербайджанских художников. Большая часть средств (70 процентов), вырученных от продажи картин, будут перечислены в фонд «YAŞAT», оставшаяся часть – достанется авторам работ. Выставка продлится до конца октября.

Подобная выставка-продажа проводится по инициативе Группы компаний Veyseloglu уже второй год к ряду. Основной идеей проведения выставки является поддержка членов семей воинов, павших в ходе Отечественной войны 2020 года, и ветеранов боевых действий, направленных на восстановление территориальной целостности нашей страны.