Глава МИД Азербайджана встретился с послом Греции в связи с завершением его дипмиссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигкоса в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поблагодарил посла за деятельность по развитию отношений между Азербайджаном и Грецией и пожелал успехов в дальнейшей работе. Было подчеркнуто значение растущих в последнее время контактов между Азербайджаном и Грецией, в частности отмечена встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках церемонии открытия 1 октября текущего года газового интерконнектора Греция-Болгария, а также подчеркнута важность продолжения политического диалога.

Посол Николаос Пиперигкос отметил, что сотрудничество в области энергетики и транзита лежит в основе отношений между нашими странами. Он подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортно-транзитной сферах.

На встрече был обсужден ряд направлений двусторонней повестки дня, а также усилия по региональному миростроительству и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов передал послу свои наилучшие пожелания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)