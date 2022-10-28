В Шуше подписана декларация о намерениях в рамках 1-го заседания регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - В Шуше подписана декларация о намерениях в рамках 1-го заседания регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в пятницу Trend.

Согласно декларации о намерениях, с целью расширения сотрудничества и диалога между регулирующими органами, обмена знаниями, идеями и опытом в области аудиовизуального вещания и его регулирования, а также создания формата постоянного обсуждения вопросов, связанных с аудиовизуальными медиа, предпринято обращение к очередному собранию министров и официальных лиц по медиа и информации стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ с предложением о создании форума регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей (Turkic Broadcasting Regulatory Authorities Forum – TBRAF).

В ходе визита участники делегации из представителей регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран ОТГ осмотрят город Шуша, ознакомятся с ходом восстановительных работ, проводимых в городе после освобождения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)