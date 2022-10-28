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Глава МИД Азербайджана обсудил с помощником госсекретаря США процесс нормализации отношений с Арменией

Политика Материалы 28 октября 2022 14:35 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана обсудил с помощником госсекретаря США процесс нормализации отношений с Арменией

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Trend в пятницу со ссылкой на сообщение главы МИД в Twitter.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

“Еще раз подтвердил приверженность и полную готовность моей страны достижению мира и стабильности в нашем регионе”, - говорится в сообщении.

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