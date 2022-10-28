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Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию - Омер Коджаман

Политика Материалы 28 октября 2022 14:54 (UTC +04:00)
Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию - Омер Коджаман

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ШУША /Trend/ - Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман, находящийся с визитом в Шуше.

"Порой нам трудно донести до мира свою справедливую позицию. Я думаю, что у каждого тюркского государства имеется свой опыт. Обмен этим опытом очень важен. Существует серьезная потребность в совместных действиях, чтобы донести до мира нашу справедливую позицию. Поэтому мероприятия, проведенные вчера в Баку, а сегодня в Шуше, очень важны для нас", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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