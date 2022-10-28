Выделены средства на реконструкцию автодороги Зых–Говсан - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с реконструкцией автодороги Зых–Говсан в Сураханском районе города Баку.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Зых-Говсан, соединяющей два населенных пункта с населением 58 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.13 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются семь миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.