По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Шамахы прошла акция по посадке деревьев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках открывшейся в Центре Гейдара Алиева в поддержку Целей устойчивого развития ООН фотовыставки “17 обликов призыва” (“17 Faces of Action”) в Шамахинском районе прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает в пятницу Trend, Цели устойчивого развития, объявленные ООН с 2015 года, направлены на экономические, социальные и экологические аспекты.

Во время акции, проведенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при поддержке Общественного объединения “Региональное развитие”, целью которой является внесение вклада в реализацию Целей устойчивого развития, волонтеры Общественного объединения посадили 200 гранатовых деревьев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)