Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ был стабильно развивающимся регионом – Путин

Политика Материалы 28 октября 2022 15:55 (UTC +04:00)
Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ был стабильно развивающимся регионом – Путин

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Единственно возможным и реалистичным путем к миру между Арменией и Азербайджаном может быть неукоснительное соблюдение всех известных совместных заявлений.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в пятницу Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Россия не может оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими государствами. Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ был спокойным и стабильно развивающимся регионом», - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости