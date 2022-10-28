Премьер-министр Азербайджана ответил на необоснованные обвинения вице-премьера Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Астане вице-премьер Армении Мгер Григорян выступил с рядом необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на кабмин Азербайджана, взяв слово после всех выступлений, премьер-министр Азербайджанкой Республики Али Асадов ответил на обвинения вице-премьера Армении.

А.Асадов сказал, что Азербайджан после победы в 44-дневной войне объявил о том, что Карабахский конфликт завершен. «Азербайджан освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутые азербайджанской стороной, были, в основном, поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня», - сказал премьер-министр.

«Но высказанные здесь со стороны вице-премьера Армении предвзятые и грубые искажения фактов в отношении моей страны вынудили меня еще раз взять слово.

Есть такое философское понятие как мораль. Мораль относится как к человеческим отношениями, так и к межгосударственным. Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют, страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении», - отметил А.Асадов.

До внимания членов Совета глав правительств СНГ было доведено, что политический истэблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на 4 резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных организаций.

«Этот процесс начался не вчера. Все вы об этом знаете. Мы думали, что конфликт закончился. И мы готовы к мирному сотрудничеству. В этой связи я сказал в своем выступлении, что мы придерживаемся трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. К сожалению, для нас непонятна позиция армянского руководства. В принципе, это их дело. Премьер-министр говорит одно, его заместитель говорит совсем другое. Это внутриполитические позиции Армении, это их дело. Но, мы должны на что-то позиционироваться», - добавил А.Асадов.

Информируя участников заседания о сентябрьских провокациях армянских вооруженных сил, премьер-министр сказал, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные сила Армении обстреляли Кяльбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. «Это те районы, из которых Армения ушла. Но есть такое понятие «уходя, уходи». Также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангеланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате 71 военнослужащий Азербайджана погиб. По нашим данным и согласно армянской прессе, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих.

Я несколько раз говорил и в присутствии представителя Армении, что есть красные линии для каждого государства. Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией. Но, ни пяди своей земли мы не отдадим».

«Глава комиссии по делимитации границ со стороны Армении сегодня говорит о том, что эти процессы не идут. Азербайджан с первого дня участвует в этом процессе. Армения несколько раз этот процесс срывала. Мы готовы к продолжению этого процесса. Суверенная территория Азербайджана необсуждаема. Карабах - это Азербайджан! Сказано: никакого Нагорного-Карабаха на территории Азербайджана не существует.

«Есть Карабахский экономический район и есть граждане Азербайджана армянского происхождения, если они признают гражданство Азербайджана, которые, как выразился наш Президент Ильхам Алиев, если будут подчинены законам Азербайджана, им будут гарантированы все права, как и всем лицам других национальностей, которые являются гражданами Азербайджана», - сказал А.Асадов.

Коснувшись трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, премьер-министр отметил, что один из его пунктов подразумевает разблокирование транспортных коммуникаций. «Согласно этому заявлению, Азербайджан взял на себя обязательства о том, что Лачинская дорога будет функционировать и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы выполняем все свои обязательства. Лачинская дорога сегодня работает, коридор работает. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении велись какие-либо действия. Вице-премьер Армении также является сопредседателем трехсторонней группы по транспортному разблокированию. Там, небольшой участок 40-44 км. Армения на протяжении года и девяти месяцев не предприняла ни одного реального действия – ни по железной дороге, ни по автомобильной», - добавил А.Асадов.

Премьер-министр также ответил на грубые и необоснованные обвинения армянской стороны в военных преступлениях Азербайджана. «Я должен еще раз констатировать, что есть такое понятие как мораль. Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью, всесторонне расследует подлинность видеозаписи, а также места, где были сняты эти кадры на видео, личности военнослужащих, изображенных на этих видеозаписях, а также все другие детали, важные для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках закона. В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и претензии в связи с военными преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными органами».

Внимание участников заседания было также привлечено к преступлениям Армении в ходе первой Карабахской войны. «В первой Карабахской войне армянские военнослужащие учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными жителями. 26 февраля 1992 года в Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей. До сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев. После деоккупации мы обнаруживаем места массовых захоронений и военнослужащих, и мирного населения».

А.Асадов вновь заявил, что Азербайджан выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.

Вице-премьер Армении М.Григорян сказал, что Армения не срывает никаких процессов.

Было отмечено, что Армения хочет получить адекватную оценку всех фактов, которые были представлены армянской стороной.

По итогам заседания был подписан ряд документов.