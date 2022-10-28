Все еще ожидаем ответа от армянской стороны относительно элементов мирного соглашения - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 28 октября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Trend сообщили в пятницу в МИД Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также по различным вопросам сотрудничества между Азербайджаном и США.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию о текущей ситуации в регионе, различных направлениях процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, довел до внимания позицию и предложения Азербайджана по началу работы над будущим мирным договором, а также шаги, предпринятые Азербайджаном. Министр отметил, что все еще ожидается ответ армянской стороны относительно элементов мирного договора, представленного по итогам Женевской встречи.

Карен Донфрид подчеркнула поддержку США усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также важность продвижения мирного процесса в соответствии с договоренностями, достигнутыми между лидерами и министрами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)