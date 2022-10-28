Пришло время подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Сахиба Гафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После окончания Второй Карабахской войны пришло время подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на сегодняшнем 54-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось в Самарканде, Узбекистан.

Согласно информации, Сахиба Гафарова, поприветствовав участников от имени Милли Меджлиса, упомянула чествование тридцатилетия МПА в Алматы в марте этого года и отметила, что связи между парламентами государств-участников организации опираются на взаимоуважение, взаимодоверие и добрую волю. Совместная деятельность в рамках ассамблеи, наряду с развитием двустороннего и многостороннего межпарламентского сотрудничества, способствует и укреплению связей между нашими странами в целом.

Говоря о текущей ситуации в регионе, председатель Милли Меджлиса проинформировала о ведущихся Азербайджаном на своих освобождённых от армянской оккупации землях широкомасштабных восстановительно-созидательных работах. Она отметила, что, как сказал глава азербайджанского государства, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края составляют нашу национальную идею, и Азербайджан направляет все свои усилия на её скорейшую реализацию. Возводятся с нуля новые города и сёла; претворяются в жизнь крупные инфраструктурные проекты. Несколько дней назад был сдан в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт, второй построенный на освобождённых землях в кратчайшие сроки после Международного аэропорта Физули. Множество иностранных гостей, посетивших Шушу, Агдам, Физули, Джабраил и Зангилан, могли воочию убедиться как в масштабе учинённых в период былой оккупации разрушений, так и в размахе ведущихся там восстановительных работ, сказала спикер парламента.

Она отметила, что на эти территории возвращается жизнь. В мае этого года в Зангилане было вновь заложено село Агалы, куда на сегодня уже вернулись бывшие вынужденные переселенцы – первые в числе возвращающихся на освобождённые земли. В сельской средней школе в сентябре прозвенел первый звонок – спустя 29 лет вынужденного молчания.

Председатель Милли Меджлиса также сказала, что установленные армянской стороной мины по-прежнему представляют собою большую проблему для ведения восстановительных работ. Взрывы мин стали причиной гибели или тяжелых ранений более 260 граждан Азербайджана за два года, прошедших с окончания Второй Карабахской войны. Сахиба Гафарова подчеркнула, что Армения устанавливала эти мины и в годы оккупации, и после завершения войны, в 2021-м году. Она также коснулась очередной военной провокации Армении 13-го сентября этого года, когда попытка заминировать пути снабжения азербайджанских подразделений в приграничной зоне привела к столкновениям на азербайджано-армянской границе, в результате которых есть погибшие. Хотя земли Азербайджана находились под оккупацией тридцать лет, именно наша страна предложила Армении после войны мир на основе пяти общепризнанных принципов международного права, подчеркнула председатель Милли Меджлиса. Встречи лидеров двух стран и министров иностранных дел, заседания комиссии по делимитации границ порождают определённый оптимизм по поводу мирного процесса. Настало время подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией после завершения Второй Карабахской войны. Гафарова выразила надежду, что Армения продемонстрирует политическую волю, не будет затягивать данный процесс и предпримет реальные шаги в отношении подписания мирного договора. Эти шаги, по ее словам, включают в себя исполнение всех положений трёхстороннего заявления от ноября 2020-го года, в том числе обеспечение беспрепятственного перемещения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой и полный вывод вооружённых сил Армении с территории Азербайджана. Подписание мирного договора – единственный путь к обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе, заключила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.