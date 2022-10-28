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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)

Политика Материалы 28 октября 2022 22:03 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 28 октября в Самарканде (Узбекистан) состоялось 54-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств,на котором выступила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Согласно информации, на заседании также выступил спикер парламента Армении Ален Симонян, который предъявил далёкие от истины претензии в адрес Азербайджана, вследствие чего председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова повторно взяла слово, чтобы дать ответ Симоняну.

Спикер парламента Азербайджана подчеркнула, что было сделано заявление "об оккупации Азербайджаном территории Армении", и это совершенно необоснованный и лживый упрёк и, что совершенно поразительно, исходит он от представителя государства, тридцать лет продержавшего под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории.

Вслед за этим Сахиба Гафарова подчеркнула следующее: «Азербайджан никогда не имел намерения оккупировать территории Армении. Ни один город, ни одно село не были захвачены. Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана 13-го сентября, а азербайджанская армия предприняла ответные меры, дабы охранить территориальную целостность нашей страны и сберечь жизни военнослужащих и гражданских лиц».

Что же касается вопроса карт минных полей, то, как отметила спикер, Азербайджан с большим трудом получил их у Армении, да и те, что получены, имеют лишь 25-процентную точность. Армения между тем продолжает минировать азербайджанские территории. На освобождённых от оккупации территориях обнаружено более 1400 мин, которые, что примечательно, изготовлены в Армении в 2021-м году. Минирование армянами азербайджанских земель после окончания войны является военным преступлением, а также нарушением международного гуманитарного права, трёхстороннего заявления о прекращении военных действий в регионе, сказала спикер. Она отметила, что, если учесть все перечисленные факты, то станет ясно, какое государство заинтересовано в вооружённых провокациях и кому выгодно тормозить мирный процесс – Азербайджану или Армении.

Председатель Милли Меджлиса дала ответ и на вопрос спикера армянского парламента касательно "военных преступлений".

"С полной ответственностью заявляю, что Вооружённые силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений, - сказала Сахиба Гафарова. - Эта претензия – образец двуличия государства, десятилетиями проводившего агрессивную политику, совершившего множество военных преступлений против военнослужащих и гражданских, а также поправшего элементарные права почти миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьёзно относится к своим международным обязательствам. Представления о преступлениях, совершённых во время ведения военных действий, расследуются соответствующими государственными инстанциями. В заявлениях Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики от 17-го сентября и 2-го октября 2022-го года говорится о текущем всестороннем расследовании, которое ведётся в связи с распространёнными анонимно посредством социальных сетей видеозаписями, представленными как бы в доказательство "незаконных деяний" армии Азербайджана".

«А теперь мне хотелось бы спросить – занимается ли Генеральная прокуратура Армении распространяемыми в интернете видео о действиях армянской стороны? Почему-то господин Симонян их не упомянул. А ведь на этих кадрах мы видим издевательства – точнее, глумление – над телами погибших азербайджанских солдат», - сказала Гафарова.

«Я не буду говорить здесь о том, что сотворили армяне, потому что говорить об этом бесстрастно просто невозможно. Это просто не умещается в сознании нормального, культурного человека. Так что, хочу повторить свой вопрос: расследует ли Генеральная прокуратуры Армении эти видео?» - продолжала председатель Милли Меджлиса.

Спикер задала ещё один вопрос: какие шаги предпринимаются Арменией для привлечения к ответственности тех, кто виновен во множестве военных преступлений против солдат и гражданского населения Азербайджана в ходе обеих Карабахских войн, а также в безжалостных ракетных обстрелах Гянджи, Барды, Тертера и других городов, то есть мест компактного проживания мирного населения, в течение 44 дней войны? Вопрос этот, естественно, риторический, так как не было предпринятого ни одного шага в этом направлении, несмотря на широко распространённые в социальных сетях многочисленные официальные видеозаписи. Почти 3900 азербайджанцев числятся пропавшими без вести по итогам первой Карабахской войны – где они, что с ними случилось? В двух освобождённых от оккупации селах в этом году обнаружили массовые захоронения…

Прокомментировала Сахиба Гафарова и необоснованные претензии спикера армянского парламента по вопросу военнопленных. Она напомнила о своём ответе на его заявления касательно военнопленных на проведённом в Алматы заседании МПА СНГ и повторила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с трёхсторонним заявлением от 10-го ноября 2020 года. Те же члены армянских вооружённых формирований, которые проникли на азербайджанскую территорию и совершали теракты против наших военнослужащих и мирного населения в период после подписания трёхстороннего заявления, военнопленными не считаются – это преступники, они совершили тяжкие преступления.

Что касается проживающих в Карабахе армян, спикер Гафарова отметила, что, как и заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, эти люди являются гражданами Азербайджана, а Азербайджан обсуждать свои внутренние дела и вопросы с каким-либо иным государством не намерен. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут иметь те же права, что и другие азербайджанские граждане. Они могут быть уверены в том, что их жизнь станет во много раз лучше после интеграции в азербайджанское общество.

Председатель Милли Меджлиса также прокомментировала заявления о "разрушении армянского культурного наследия", сказав, что за 30 лет Армения уничтожила всё культурное наследие азербайджанского народа, намеренно уничтожила множество памятников истории, культуры и религии на ранее оккупированных ею землях. Наши мечети осквернялись, разрушались. ЮНЕСКО не организовала миссии в эти места для оценки состояния находившего там культурного наследия, невзирая на неоднократные призывы Азербайджана.

В конце своего выступления Сахиба Гафарова вновь подчеркнула, что в Азербайджане уже не существует административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Указом Президента Азербайджана создан Карабахский экономический район, добавила она.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на претензии спикера армянского парламента (ФОТО)
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