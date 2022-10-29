Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане - Управление мусульман Кавказа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

"Намерение Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года, развивать политические, экономические связи со своими соседями во имя мира и сотрудничества в регионе очевидно. Однако, к сожалению, добрые намерения Азербайджана не всегда получают должную оценку, некоторые государства и политические круги встречают их агрессивным отношением, неконструктивной позицией и явными враждебными тенденциями. Это особо проявляется в случае с соседним иранским государством и вызывает обоснованную озабоченность. Поскольку Азербайджан - светское правовое и демократическое государство, выражение позиции по политическим, экономическим вопросам является обязанностью и ответственностью государственных чиновников. Так как Иран - мусульманское государство, с комментариями по политическим событиям, как правило, выступает религиозное сообщество теократического Ирана. Как религиозный центр Азербайджана мы считаем своим долгом выражать отношение к реалиям в религиозно-духовной плоскости", - отмечает УМК.

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