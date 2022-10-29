Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане - Управление мусульман Кавказа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

"Намерение Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года, развивать политические, экономические связи со своими соседями во имя мира и сотрудничества в регионе очевидно. Однако, к сожалению, добрые намерения Азербайджана не всегда получают должную оценку, некоторые государства и политические круги встречают их агрессивным отношением, неконструктивной позицией и явными враждебными тенденциями. Это особо проявляется в случае с соседним иранским государством и вызывает обоснованную озабоченность. Поскольку Азербайджан - светское правовое и демократическое государство, выражение позиции по политическим, экономическим вопросам является обязанностью и ответственностью государственных чиновников. Так как Иран - мусульманское государство, с комментариями по политическим событиям, как правило, выступает религиозное сообщество теократического Ирана. Как религиозный центр Азербайджана мы считаем своим долгом выражать отношение к реалиям в религиозно-духовной плоскости", - отмечает УМК.

В заявлении говорится, что особое значение религиозного фактора среди исторических и духовных ценностей между Ираном и Азербайджаном является сложившейся на протяжении веков реальностью. Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и даже после решения этой проблемы отношение Ирана к Армении, являющейся причиной конфликта и войны, носило однозначно покровительственный характер. Всесторонняя поддержка мусульманского Ирана в отношении Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, азербайджанским народом. В отличие от других мусульманских стран, которые, выступая с позиций солидарности, не установили политических, дипломатических отношений с агрессором-Арменией, не открыли там посольств, выступали с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией во всех сферах, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой он является. Это отношение, которое не соответствует ценностям ислама, не воспринимается верующими Азербайджана, затрагивает их чувства.

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