Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева, которому принадлежат большие заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры, с 85-летним юбилеем.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Уважаемый Рауф Абдуллаев!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 85-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

MEHRİBAN»