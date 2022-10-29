Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане - Управление мусульман Кавказа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

"Намерение Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года, развивать политические, экономические связи со своими соседями во имя мира и сотрудничества в регионе очевидно. Однако, к сожалению, добрые намерения Азербайджана не всегда получают должную оценку, некоторые государства и политические круги встречают их агрессивным отношением, неконструктивной позицией и явными враждебными тенденциями. Это особо проявляется в случае с соседним иранским государством и вызывает обоснованную озабоченность. Поскольку Азербайджан - светское правовое и демократическое государство, выражение позиции по политическим, экономическим вопросам является обязанностью и ответственностью государственных чиновников. Так как Иран - мусульманское государство, с комментариями по политическим событиям, как правило, выступает религиозное сообщество теократического Ирана. Как религиозный центр Азербайджана мы считаем своим долгом выражать отношение к реалиям в религиозно-духовной плоскости", - отмечает УМК.

В заявлении говорится, что особое значение религиозного фактора среди исторических и духовных ценностей между Ираном и Азербайджаном является сложившейся на протяжении веков реальностью. Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и даже после решения этой проблемы отношение Ирана к Армении, являющейся причиной конфликта и войны, носило однозначно покровительственный характер. Всесторонняя поддержка мусульманского Ирана в отношении Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, азербайджанским народом. В отличие от других мусульманских стран, которые, выступая с позиций солидарности, не установили политических, дипломатических отношений с агрессором-Арменией, не открыли там посольств, выступали с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией во всех сферах, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой он является. Это отношение, не соответствующее ценностям ислама, не воспринимается верующими Азербайджана, затрагивает их чувства. В годы армянской оккупации азербайджанских территорий, превращения Арменией мечетей в свинарники, убийств азербайджанских женщин, стариков и детей, совершения геноцида в Ходжалы, изгнания около миллиона азербайджанцев с их родных земель, сожжения, опустошения территорий Азербайджана Иран не выражал своего протеста против этого, не сделал никаких заявлений, осуждающих армянскую оккупацию. Тогда как азербайджанский народ ждал осуждения всех этих фактов со стороны соседней Исламской Республики Иран. Когда армяне, разрушившие азербайджанские мечети в Карабахе и на территории Западного Азербайджана, «восстанавливали» мечеть Юхары Гевхарага в Шуше и Голубую мечеть в Ереване с целью создания в мире имиджа Армении, якобы заботящейся о мечетях, иранские компании, занимавшиеся этим, меняя в ходе этого процесса принадлежность азербайджанских мечетей, фактически покрывали вандальские действия армян.

"Несмотря на все это, мы всегда считали важным развитие до высокого уровня добрососедских отношений с Ираном, а также не оставались равнодушны к судьбе миллионов наших соотечественников, проживающих там. Азербайджан - неотъемлемая часть исламского мира, исламская земля, и тысячи азербайджанских мусульман стали шехидами при освобождении от оккупации этих земель. Иран называл таких шехидов исламскими шехидами и разве пристало мусульманской стране оправдывать тех, против которых во имя торжества справедливости боролись эти шехиды? Если иранское государство обещает оружие, военную помощь стороне, угрожающей его мусульманским братьям, пролившей их кровь, отождествляет безопасность Армении с безопасностью Ирана, то это практический шаг в направлении поощрения Армении к новой войне, реваншизму, что представляет прямую угрозу государственным интересам Азербайджана, нашему народу. Если Иран, озвучивающий угрозы в связи с коридором, который пройдет через Зангезур, историческую азербайджанскую землю, открывает в это сложное время консульство в Кафане, заявляет о своей готовности к открытию генерального консульства Армении в древнем азербайджанском городе Тебриз, то это вовсе не может быть расценено как дружественный шаг. Это не соответствует исламской идеологии, и является ударом мусульманина в спину своему брату-мусульманину", - отмечает УМК.

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