Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане - Управление мусульман Кавказа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление главы МИД Ирана в Кафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК) в связи с угрозами и заявлениями Ирана, и в частности в связи с обеспокоенностью, вызванной военными учениями, проводимыми вдоль границы с Азербайджаном.

"Намерение Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность в ходе Отечественной войны 2020 года, развивать политические, экономические связи со своими соседями во имя мира и сотрудничества в регионе очевидно. Однако, к сожалению, добрые намерения Азербайджана не всегда получают должную оценку, некоторые государства и политические круги встречают их агрессивным отношением, неконструктивной позицией и явными враждебными тенденциями. Это особо проявляется в случае с соседним иранским государством и вызывает обоснованную озабоченность. Поскольку Азербайджан - светское правовое и демократическое государство, выражение позиции по политическим, экономическим вопросам является обязанностью и ответственностью государственных чиновников. Так как Иран - мусульманское государство, с комментариями по политическим событиям, как правило, выступает религиозное сообщество теократического Ирана. Как религиозный центр Азербайджана мы считаем своим долгом выражать отношение к реалиям в религиозно-духовной плоскости", - отмечает УМК.

В заявлении говорится, что особое значение религиозного фактора среди исторических и духовных ценностей между Ираном и Азербайджаном является сложившейся на протяжении веков реальностью. Эта реальность должна служить дальнейшему сближению народов. Друг познается в беде. К сожалению, до тех пор, пока карабахская проблема не была решена Азербайджаном и даже после решения этой проблемы отношение Ирана к Армении, являющейся причиной конфликта и войны, носило однозначно покровительственный характер. Всесторонняя поддержка мусульманского Ирана в отношении Армении, проводящей оккупационную политику против Азербайджана, осуждается мусульманами, азербайджанским народом. В отличие от других мусульманских стран, которые, выступая с позиций солидарности, не установили политических, дипломатических отношений с агрессором-Арменией, не открыли там посольств, выступали с заявлениями, осуждающими оккупацию, Иран еще больше углубил сотрудничество с Арменией во всех сферах, игнорировал соответствующие решения и резолюции, принятые в рамках Организации исламского сотрудничества, членом которой он является. Это отношение, которое не соответствует ценностям ислама, не воспринимается верующими Азербайджана, затрагивает их чувства. В годы армянской оккупации азербайджанских территорий, превращения Арменией мечетей в свинарники, убийств азербайджанских женщин, стариков и детей, совершения геноцида в Ходжалы, изгнания около миллиона азербайджанцев с их родных земель, сожжения, опустошения территорий Азербайджана Иран не выражал своего протеста против этого, не сделал никаких заявлений, осуждающих армянскую оккупацию. Тогда как азербайджанский народ ожидал осуждения всех этих фактов со стороны соседней Исламской Республики Иран. Когда армяне, разрушившие азербайджанские мечети в Карабахе и на территории Западного Азербайджана, «восстанавливали» мечеть Юхары Гевхарага в Шуше и Голубую мечеть в Ереване с целью создания в мире имиджа Армении, якобы заботящейся о мечетях, иранские компании, занимавшиеся этим, меняя в ходе этого процесса принадлежность азербайджанских мечетей, фактически покрывали вандальские действия армян, говорится в заявлении УМК.

Как отмечается в заявлении УМК, проведение Ираном военных учений на границе с Азербайджаном на фоне новых реалий в регионе в поствоенный период однозначно негативно воспринимается азербайджанским обществом. Политическая, экономическая и военная мощь азербайджанского государства способна предотвратить все угрозы, в том числе любые провокации на наших границах. Противостояние между близкими соседями, братьями на пользу только врагам. Высшее духовенство Ирана, претендующее на справедливость, почему-то не выражает своей позиции по поводу рвения своей страны касательно сотрудничества с Арменией, удерживавшей под оккупацией земли Азербайджана, не комментирует то, насколько это соответствует исламским ценностям. Мнения некоторых имамов Ирана, которые, вместо того, чтобы разделять радость азербайджанского народа, одержавшего победу в борьбе за восстановление справедливости, клевещут на страну, воспринимаются верующими в Азербайджане однозначно негативно.

"Река Араз священна для азербайджанцев, проживающих по обе ее стороны. Через нее могут быть наведены только мосты дружбы. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поднимая над Худаферинским мостом азербайджанский флаг, Худаферинский мост - это национальное достояние азербайджанского народа. Худаферинский мост является символом азербайджано-иранской дружбы, азербайджано-иранская граница - это граница дружбы, сотрудничества", - говорится в заявлении.

УМК отмечает, что религия в Азербайджане отделена от государства, в мечетях страны не ведется никакой пропаганды против какого-либо государства, нет вмешательства во внутренние дела какой-либо страны. "Однако мы не можем игнорировать любые угрозы и клевету против нашей духовности, против нашей государственности. Ислам, наша священная религия, учит нас быть на стороне истины, справедливости. Как Управление мусульман Кавказа мы категорически осуждаем заявление министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна на открытии генерального консульства Ирана в Кафане, и требуем, чтобы он взял свои слова обратно. Это необходимо во имя общеисламских интересов, в знак уважения к идеалам мира и братства исламской религии, для сохранения отношений между нашими соседними государствами, в том числе в религиозно-духовной плоскости. Для нас это "красная линия". Мусульмане Азербайджана всегда привержены государственности своей страны, полны решимости защищать интересы государства, суверенитет нашей страны. В 44-дневной Отечественной войне народ страны, независимо от религиозной, языковой и этнической принадлежности, объединившись в кулак вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировал всему миру пример единства, и может повторить это. Верующие Азербайджана всегда поддерживают главу нашего государства. Пусть Всевышний всегда хранит нашу независимость и государственность!" - говорится в заявлении Управления мусульман Кавказа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)