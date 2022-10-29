В Баку прошел официальный прием по случаю 99-летия образования Турецкой Республики (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 29 октября в Баку был организован официальный прием по случаю 99-летия образования Турецкой Республики.

Как сообщает в субботу Trend, в официальном приеме приняли участие председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, заместители спикера и депутаты Милли Меджлиса, представители государства и правительства, послы зарубежных стран, представители общественности.

На мероприятии, организованном посольством Турции, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступая на приеме, посол Джахит Багчи сказал, что Турецкая Республика, еще больше усилившись за последний период, стала символом стабильности и безопасности в мире.

Он отметил, что события в регионе еще больше повысили роль и значимость Турции и Азербайджана.

"Турция урегулировала глобальный продовольственный кризис, и совместно с Азербайджаном будет решена и энергетическая проблема. Наши страны играют важную роль в решении проблем Европы в сферах безопасности и энергетики", - сказал посол.

Подчеркнув значение Шушинской декларации, поднявшей отношения между Турцией и Азербайджаном на самый высокий уровень - уровень союзничества, Багчи сказал, что сегодня в Азербайджане действуют более 5 тысяч турецких компаний, а в Турции - около 3 тысяч азербайджанских компаний. Товарооборот между странами составляет более 5 миллиардов долларов.

"Турция и Азербайджан – два моста, открывающиеся в Европу и Азию, и играют роль стратегического хаба", - отметил посол.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на официальном приеме, передала искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 99-летия образования Турецкой Республики.

Она сказала, что процесс образования республики, начавшийся девяносто девять лет назад под руководством великого Мустафы Кемаля Ататюрка, превратил братскую Турцию в одну из самых могущественных стран мира.

Спикер отметила, что за последние годы Турция под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана добилась еще больших успехов во всех сферах жизни. "Масштабные проекты, реализуемые в Турецкой Республике, а также с ее участием в других регионах мира, в частности на Южном Кавказе, служат благополучию и прогрессу народов. Турецкая Республика обладает большим авторитетом в мире. Считаю, что, с одной стороны, это, конечно, связано с ее политическим, экономическим, военным, интеллектуальным, духовным потенциалом и геополитической значимостью, а с другой стороны, с тем, что внешняя политика Турции основывается на критериях справедливости и честности, которые сегодня крайне необходимы в международном масштабе", - сказала Гафарова.