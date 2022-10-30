Президент знает, что и когда делать. Пять лет пророческому проекту Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Пять лет назад, 30 октября 2017 года был запущен проект, в успех которого мало кто верил за пределами Азербайджана. Между тем, сегодня этот проект - чуть ли не единственный стабильный сухопутный маршрут, свзяывающий Азию с Европой. Речь, конечно о магистрали Баку-Тбилиси-Карс, которая сегодня актуальна как никогда. Инициатива Президента Ильхама Алиева о ее запуске опередила свое время и буквально спасла логистику на нашем континенте в сегодняшнее нестабильное и непредсказуемое время.



Южный Кавказ всегда был своего рода мостом между Европой и Азией: здесь с древнейших времен пересекались торговые пути, связывавшие Север с Югом, а Восток - с Западом. Неслучайно, что именно так сейчас называются два крупнейших международных транспортных коридора, проходящих через Азербайджан. Но в 90-е годы традиционные логистические цепочки нарушились: армянская агрессия против нашей страны и оккупация территорий Азербайджана фактически разбили исторический транспортный узел в нашем регионе. Нужна была альтернатива.



Обсуждать идеи такой альтернативы начали еще в 1993 году. Эти обсуждения, конечно, были больше теоретическими: шла первая Карабахская война, аналогичные боевые действия продолжались в Грузии. К идее нового транскавказского транзита вернулись уже в двухтысячных: Азербайджан, Грузия и Турция в 2005 году подписали соглашение о создании нового транзитного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Уже тогда этот проект был невероятно амбициозным и масштабным, требовавшим серьезного финансирования. Показательно повел себя тогда Евросоюз: несмотря на очевидное значение БТК для Европы, Брюссель отказался участвовать в финансировании проекта, мотивируя это тем, что он якобы строится принципиально в обход Армении. Интересно, что о причинах того, почему Ереван изолирован от БТК, в Брюсселе особо не говорили. Но к этому мы еще вернемся...

В 2007 году Баку, Тбилиси и Анкара подписали документ о начале реализации проекта железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. В начале 2008 года началось непосредственное строительство. Стоимость проекта неоднократно росла и по некоторым данным превысила 600 млн долларов США - и по тому, как финансировались расходы на строительство дороги, можно многое понять. Азербайджан и Турция фактически поделили расходы на реализацию БТК - причем для строительства грузинского участка магистрали Баку не только выделил Тбилиси беспроцентный кредит, но и реконструировал участок магистрали между Марнеули и Ахалкалаки за свой собственный счет. Почему так произошло? Потому что именно Азербайджан понимал, насколько нужна эта магистраль для нашей страны, для нашего региона и в целом для Евразии.



Азербайджан тогда столкнулся со скептиками в Европе, сомневавшимися и в том, что наша страна способна самостоятельно реализовать настолько амбициозную задачу, и в том, что БТК будет экономически успешна. Те же самые скептики сегодня наперебой говорят о том, что БТК фактически спасла евразийскую логистику - война в Украине, противостояние России и Запада фактически обрушили существовавшие десятилетиями транзитные цепочки, на выстраивание новых - и самое главное рабочих - маршрутов ушли бы годы. А решение уже было готово - еще пять лет назад. Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще тогда понимал, каким огромным потенциалом транспортного хаба является наша страна, и как важна реализация этого потенциала в интересах нашей страны, а также наших партнеров. Именно решимость азербайджанского лидера, его политическая воля позволили реализовать этот уже ставший историческим проект.



БТК стал серьезным толчком к укреплению торгово-экономических связей между европейскими и азиатскими странами, экономическому развитию государств региона. Но эта магистраль также сыграла особое значение в первую очередь с точки зрения обеспечения геополитических интересов Азербайджана. БТК стал актуальным ответом на вызовы, связанные с необходимостью создания на евразийском пространстве нового и более экономически выгодного маршрута в сфере грузоперевозок. Масштабы проекта БТК выходят далеко за пределы Кавказа: Азербайджан фактически реконструировал региональную и международную дорожно-транспортную инфраструктуру в нашем регионе, в том числе многочисленные системы транзита в рамках транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, став таким образом решающим звеном в транспортно-коммуникационных связях мира.



Сегодня, спустя пять лет, Баку-Тбилиси-Карс стал настоящим спасением для евразийского транзита. Баку, Тбилиси и Анкара работают над унификацией тарифов на маршруте, обсуждаются дальнейшие планы по развитию проекта. Логистические операторы, железнодорожники и другие участники процесса жалуются на то, что им приходится работать чуть ли не в круглосуточном режиме из-за невероятного, кратного роста грузоперевозок по БТК в связи с геополитической ситуацией. Проект Баку-Тбилиси-Карс - это амбициозная магистраль, ставшая результатом политики Президента Ильхама Алиева, который стал главной движущей силой в его реализации.

Президент Азербайджана как-то сказал: "Я знаю, что, когда и как надо делать". Сегодня Европа должна благодарить его за это знание, спасшее континент от логистической катастрофы.



Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend



