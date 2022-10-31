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В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 31 октября 2022 12:11 (UTC +04:00)
В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным годовым планом боевой подготовки с подразделениями Сухопутных войск Азербайджана проведены командно-штабные учения.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, согласно плану, было обеспечено развертывание на территории органов управления воинских частей, поднятых по тревоге, и уточнена на карте деятельность подразделений.

Были заслушаны рапорты командиров об исполнении задач.

Основной целью учений является повышение управленческих навыков командиров и навыков гибкого принятия решений, а также дальнейшее совершенствование деятельности штабов.

Военнослужащие успешно выполнили задачи, поставленные в ходе учений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
В Сухопутных войсках Азербайджана прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)
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