Благодаря новым аэропортам налажена связь Карабаха с миром - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Благодаря открытию новых аэропортов налажена связь освобожденных территорий Азербайджана с миром.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в турецком университете Акдениз.

Он отметил, что Азербайджан положил конец оккупации, продолжавшейся 30 лет.

«После подписания нашими президентами Шушинской декларации отношения с Азербайджаном достигли союзнического уровня. Мы становимся свидетелями восстановления освобожденных от оккупации земель. Благодаря открытию аэропортов налажена связь этих территорий с миром», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)