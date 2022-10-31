В Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 октября в Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend, Президент России Владимир Путин встретил главу нашего государства.

Затем было сделано совместное фото.

Приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Спасибо, что приехали к нам в Сочи. Собственно говоря, это встреча, организованная по Вашей инициативе и по инициативе премьер-министра Армении – и именно в Сочи, где, видимо, вы рассчитывали на хорошую сочинскую погоду, но не получается, осень. Тем не менее встреча, на мой взгляд, имеет значение, важная.

Цель этой встречи, как я её вижу, – обеспечить выполнение всех наших договорённостей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах. Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию, так, как и должен это делать. За эти оценки я Вам благодарен.

А сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые ещё не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трёхсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, ещё два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.

Круг вопросов достаточно большой.

Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение. Рад нашей новой встрече. Мы с Вами встречались и в прошлом месяце, и в этом месяце имели возможность достаточно подробно обсудить двусторонние отношения и констатировать позитивную динамику в этих отношениях.

Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я ещё раз хочу выразить Вам благодарность за роль, которую Вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта, два года назад подписана трёхсторонняя декларация, положила конец многолетнему конфликту.

Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И конечно же, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча, которая последует немного позже, – это будет не первая наша встреча, по Вашей инициативе такие встречи проходили и, я вижу, давали очень хороший импульс процессу нормализации.

Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации.

Карабахский конфликт – это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей.

Спасибо ещё раз за приглашение.

Президент Владимир Путин: Благодарю Вас.