Президент Ильхам Алиев: Карабахский конфликт – это уже история

БАКУ/Trend/ - Карабахский конфликт – это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации.

Карабахский конфликт – это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - сказал глава государства.