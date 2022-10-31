Начальник СГБ Азербайджана встретился с представителем МККК в стране

БАКУ /Trend/ - 31 октября начальник Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Али Нагиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драгану Коджич.

Об этом сообщили Trend в понедельник в пресс-службе СГБ Азербайджана.

Согласно информации, Али Нагиев в ходе беседы коснулся вопросов, связанных с гуманитарной миссией, осуществляемой МККК в стране, выяснением судьбы азербайджанских граждан, пропавших без вести во время Карабахской войны в результате агрессивной политики Армении, непредоставлением Арменией информации о пропавших без вести. Была выражена признательность за поддержку МККК в вопросе эксгумации и идентификации останков граждан Азербайджана, обнаруженных за последнее время на освобожденных от оккупации территориях, а также выражена надежда на то, что благодаря совместным с МККК усилиям в связи с вышеуказанными обстоятельствами, которые были встречены в азербайджанском обществе с большой обеспокоенностью, в скором времени будут достигнуты конкретные результаты.

Драгана Коджич в свою очередь отметила, что в рамках совместных усилий были предприняты важные шаги по решению вопросов, стоящих на повестке дня, и подробно проинформировала о мерах, предпринятых МККК за последнее время.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, вызвавшим взаимный интерес сторон.

(Перевод: Нубар Кулузаде)