В Карабахе везде были разграбленные, разрушенные дома - президент Турецкого клуба путешественников

БАКУ /Trend/ - В Карабахе везде были разграбленные, разрушенные дома.

Об этом сказал сегодня президент Турецкого клуба путешественников Салман Арынч на пресс-конференции, посвященной поездке в Карабах и Восточный Зангезур, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что во время поездки члены турецкой делегации стали свидетелями последствий армянского вандализма, повсюду были разрушенные в период оккупации, обвалившиеся здания.

"Мы приняли решение отметить 99-ю годовщину Дня Республики Турции в освобожденном от оккупации Карабахе. Посетили все освобожденные территории, а сегодня побывали на Худаферинском мосту", - сказал Арынч.

Он отметил, что видел по пути развевающиеся вместе азербайджанский и турецкий флаги.

"Это показатель нашей дружбы, братства. Сегодня на этих территориях ведутся интенсивные восстановительно-строительные работы. Одним из основных вопросов является строительство железнодорожной линии в рамках Зангезурского коридора, и надеюсь, что мы станем свидетелями реализации и этого проекта", - сказал Арынч.

(Перевод: Нубар Кулузаде)