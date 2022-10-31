Встреча в Сочи создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам - Путин

БАКУ/Trend/- Встреча в Сочи создала хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом. Причём, когда я говорю "в целом", имею в виду и текущие события недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Всё-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран»,- сказал он.

По словам Путина, Россия со своей стороны будет делать всё, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто.

«Мы будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте»,- отметил президент России.