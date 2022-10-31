В Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана с Президентом России и премьер-министром Армении (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 31 октября в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, выступивший на встрече Президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемые коллеги!

Мы сегодня провели три сессии переговоров: вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении, затем с Азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с Президентом Азербайджана и затем в течение двух, наверное, даже чуть больше часов разговаривали втроём.

По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договорённостей по некоторым принципиальным вопросам.

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом. Причём, когда я говорю "в целом", имею в виду и текущие события недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Всё-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран. Когда я говорю "наших всех стран", имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории.

Россия со своей стороны будет делать всё, для того чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто.

Спасибо большое.

Я хочу поблагодарить своих коллег – и премьер-министра Армении, и Президента Азербайджана – за то, что вы согласились приехать в Россию, в Сочи, и провести сегодняшнюю дискуссию. Как и договаривались, мы будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте.

Спасибо большое, благодарю вас.