Предварительные предпосылки по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном найдены - Путин

БАКУ/Trend/- Предварительные предпосылки по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены. Об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

РФ готова предоставить самые точные карты еще советского Генштаба для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана, сказал Путин.

"Что касается миротворцев, то это прописано в нашем совместном заявлении в ноябре 2020 года, когда был прекращен конфликт. Здесь добавить нечего, - сказал он. - Мы об этом говорили. Но для этого нужна наша совместная договоренность", - сказал Путин.

По его словам, решение о продлении мандата российских миротворцев зависит от других вопросов - о возможном заключении мирного договора и делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

“Если эти вопросы будут решены, тогда вопрос о миротворцах, он по-другому будет стоять. Если не решены или [решены] в каком-то объеме, тогда от этого зависит и судьба нашего миротворческого контингента", - пояснил Путин.