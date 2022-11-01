ЮНЕСКО должна помочь Азербайджану возродить Карабах - турецкий путешественник

БАКУ /Trend/ - Я видел последствия разрушения Карабаха, которым он подвергался в течение 30 лет оккупации.

Об этом сказал во вторник Trend член Турецкого клуба путешественников Вурал Озмекик.

"Все разрушено, заминировано. Я удивлен, что международные организации, в частности ЮНЕСКО, ничего не предприняли в связи с ситуацией на этих территориях. Чтобы возродить Карабах, странам мира, ЮНЕСКО необходимо помочь Азербайджану. Турция оказывает братской стране всяческую помощь. Но проблем на освобожденных землях площадью с небольшую страну еще много. Я побывал во многих странах мира, однако до сих пор не видел такого разрушенного, опустошенного места", - сказал Озмекик.

(Перевод: Фидан Мустафаева)