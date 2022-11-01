Фуад Ахундов: В наметившем диалоге между азербайджанской и армянской интеллигенцией я буду дискутировать только с учеными

БАКУ /Trend/ - После публикации на Youtube-канале VMedia видео (https://www.youtube.com/watch?v=U2GRLl7W0rs&t=296s), в котором политолог Фуад Ахундов призвал армянских специалистов к широкому диалогу с азербайджанской стороной, последовала ответная реакция.

Как сказал Ахундов на вопрос корреспондента Trend, к нему обрались несколько представителей армянской интеллигенции с предложением начать дискуссию.

Напомним, что видео Фуада Ахудова уже само по себе было ответом на обращение к нему армянского историка Степана Степанянца, которое также было размещено в социальной сети Youtube. Азербайджанский политолог обстоятельно прокомментировал слова Степанянца по поводу расположения древнего города Тигранакерт якобы в Агдамском районе Азербайджана, и также, в качестве примера, рассказал о том, что библейскую гору Арарат аналогичным образом ошибочно локализуют близ Еревана.

Кроме того, были затронуты актуальные политические вопросы, поскольку то, как преподносятся исторические факты напрямую влияет на нынешнюю политическую ситуацию – ведь именно исторические фейки стали фундаментом конфликта между Азербайджаном и Арменией. Поэтому Ахундов призвал Степанянца, как крупного армянского ученого и педагога, преподающего в государственных вузах, а также его коллег, начать перестройку армянской историографии, чтобы она наконец освободилась от лживых тезисов и необоснованных притязаний, на основании которых на Южном Кавказе веками ведутся войны.

Что касается других представителей армянской интеллигенции, обратившихся к Фуаду Ахундову с предложением начать дискуссию, то тут политолог подчеркнул, что его ниша - это диалог именно с учеными, которые имеют опубликованные в серьезных изданиях работы.

«Я уверен, что интересный диалог может состоятся с профессионалами в любой области – в музыке, кино, литературе и так далее, и такие люди, безусловно, имеют свою аудиторию, что меня очень радует. Моя же ниша, как вы, наверное, поняли, посмотрев видеообращение, имеет более узкий характер – историки, политологи, археологи и т.д. И поэтому было бы желательно, чтобы желающие участвовать в дискуссии представили свои научные публикации в этих сферах, рассказали о своей педагогической и исследовательской деятельности. То есть, в наметившем диалоге между азербайджанской и армянской интеллигенцией, я буду дискутировать только с учеными. Так, я записал ответ армянскому историку Степану Степанянцу потому, что он, во-первых, доктор наук, во-вторых, преподает в государственных вузах и у него сотни студентов», - сказал Ахундов.

Ахундов отметил, что упоминал и другого армянского историка, доктора наук Бориса Гаспаряна, который также имеет много учеников.

«Дело в том, что основная мысль, которую я пытаюсь донести до аудитории – это необходимость того, чтобы армянская историография начала меняться. Потому что, прежде всего сам армянский народ должен понять, что им десятилетиями «скармливались» исторические фейки. Заложенные в основу армянских территориальных притязаний, эти фейки и были причиной того, что на Южном Кавказе проливалась большая кровь. Осознав это, и глядя на могилы «Ераблура», возможно, армянам легче будет ответить на вопрос, стоили ли лживые факты и мифы столь масштабной трагедии», - отметил он.