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Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР

Политика Материалы 1 ноября 2022 21:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР

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БАКУ /Trend/ - 1 ноября в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.

Как сообщает Trend, по приглашению Президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в качестве почетного гостя принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил Президента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

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Отметим, что Лига арабских государств была основана 22 марта 1945 года Египтом, Ираком, Иорданией, Ливаном, Саудовской Аравией, Сирией и Йеменом. В настоящее время в организацию входят 22 государства. Штаб-квартира организации находится в столице Египта Каире. Турция имеет статус постоянного наблюдателя в организации.

Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР
Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР
Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР
Президент Ильхам Алиев участвует в 31-м саммите Лиги арабских государств (ФОТО) - ПРЯМОЙ ЭФИР
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