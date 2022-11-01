Разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана - СГБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана.

Об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, СГБ Азербайджана осуществляются комплексные следственные мероприятия, связанные с такими действиями, как тайное привлечение иранскими спецслужбами граждан Азербайджанской Республики к военным учениям за пределами страны, их финансирование, удержание в сфере своего влияния шантажом и другими насильственными методами с целью их использования против государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-следственных мер было установлено, что руководство незаконным вооруженным формированием, состоящим из граждан Азербайджанской Республики, тайно созданным под контролем иранских спецслужб путем внушения радикально-экстремистских религиозных идей, поручено Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчину оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим лицам, в отношении которых за аналогичные преступления, по решению суда, в 2018 году была избрана мера пресечения с их объявлением в международный розыск, и которые скрываются в Иране.

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