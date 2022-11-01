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Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)

Политика Материалы 1 ноября 2022 20:20 (UTC +04:00)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение IDEA запускает в Баку благотворительную кампанию "Поделись радостью" по пожертвованию неиспользованных игрушек. В рамках кампании в различных уголках города будут установлены специальные ящики для пожертвований, собранные в них игрушки будут подарены детям, нуждающимся в особой заботе.

Как сообщает во вторник Trend, первый такой ящик для приёма пожертвованных игрушек был сдан в эксплуатацию сегодня при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в торговом центре Ganjlik Mall.

В эти ящики люди могут помещать игрушки, которыми их дети больше не пользуются и которыми они хотят поделиться. В ближайшее время такие благотворительные ящики для повторного использования планируется установить и в других подходящих местах города Баку. Игрушки, собранные в ящиках для пожертвований, будут регулярно раздаваться детям через различные благотворительные организации и пункты раздачи.

Как известно, Общественное объединение IDEA, придающее особое значение вопросам сокращения, повторного использования и переработки отходов, реализует масштабные пропагандистские и поощрительные мероприятия в этом направлении, а также проекты по сбору и переработке бумажных и пластиковых отходов, отработанных батареек, предметов одежды.

Как и другая продукция, высоко востребованные игрушки также не безвредны для окружающей среды, когда их выбрасывают. Это связано с выбросами токсичных веществ и газов в природу при разложении продуктов, а также ущербом, причиняемым производством новых продуктов.

В связи с этим Общественное объединение IDEA призывает жителей нашего города "поделиться радостью", протянуть руку помощи нуждающимся детям, сложив неиспользованные, полезные и чистые игрушки в ящики для пожертвований IDEA, а не выбрасывать их, тем самым призывает к сокращению ущерба, наносимого природе. Пожалуйста, очистите подаренные игрушки перед тем, как положить их в коробки, и не бросайте в коробки посторонние предметы или отходы.

Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)
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