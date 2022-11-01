Общественное объединение IDEA запускает кампанию «Поделись радостью» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение IDEA запускает в Баку благотворительную кампанию "Поделись радостью" по пожертвованию неиспользованных игрушек. В рамках кампании в различных уголках города будут установлены специальные ящики для пожертвований, собранные в них игрушки будут подарены детям, нуждающимся в особой заботе.

Как сообщает во вторник Trend, первый такой ящик для приёма пожертвованных игрушек был сдан в эксплуатацию сегодня при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в торговом центре Ganjlik Mall.

В эти ящики люди могут помещать игрушки, которыми их дети больше не пользуются и которыми они хотят поделиться. В ближайшее время такие благотворительные ящики для повторного использования планируется установить и в других подходящих местах города Баку. Игрушки, собранные в ящиках для пожертвований, будут регулярно раздаваться детям через различные благотворительные организации и пункты раздачи.

Как известно, Общественное объединение IDEA, придающее особое значение вопросам сокращения, повторного использования и переработки отходов, реализует масштабные пропагандистские и поощрительные мероприятия в этом направлении, а также проекты по сбору и переработке бумажных и пластиковых отходов, отработанных батареек, предметов одежды.

Как и другая продукция, высоко востребованные игрушки также не безвредны для окружающей среды, когда их выбрасывают. Это связано с выбросами токсичных веществ и газов в природу при разложении продуктов, а также ущербом, причиняемым производством новых продуктов.

В связи с этим Общественное объединение IDEA призывает жителей нашего города "поделиться радостью", протянуть руку помощи нуждающимся детям, сложив неиспользованные, полезные и чистые игрушки в ящики для пожертвований IDEA, а не выбрасывать их, тем самым призывает к сокращению ущерба, наносимого природе. Пожалуйста, очистите подаренные игрушки перед тем, как положить их в коробки, и не бросайте в коробки посторонние предметы или отходы.