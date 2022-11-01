Президент Ильхам Алиев: Мы внесли достаточный вклад в исламскую солидарность

БАКУ /Trend/ - Мы внесли достаточный вклад в исламскую солидарность.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.

"Азербайджан так же, как Алжир пострадал от оккупации. Наши земли 30 лет находились под армянской оккупацией. На протяжении всех этих лет оккупации мы всегда ощущали поддержку наших арабских братьев, поддержку государств-членов Организации исламского сотрудничества.

В свою очередь и Азербайджан на всех международных форумах оказывал поддержку своим мусульманским братьям. Мы внесли достаточный вклад в исламскую солидарность. 2017 год был объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности" и Азербайджан принимал IV Игры исламской солидарности. Это спортивное мероприятие превратилось в праздник солидарности и дружбы", - сказал глава государства.