В австрийской прессе опубликован материал под заголовком «Баку доказал миру, что карабахский конфликт – это уже история»

БАКУ /Trend/ - В австрийской-онлайн газете вышла статья под заголовком «Баку доказал миру, что карабахский конфликт – это уже история», в которой проводится обзор итогов трехсторонней встречи в Сочи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В статье говорится, что встреча завершилась принятием заявления, и к числу основных моментов, которые были отражены в заявлении, можно отнести такие положения, как воздержание сторон от применения силы и угрозы ее применения; решение всех проблем исключительно на основе признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года; признание важности активизации подготовительных работ для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией; нахождение взаимоприемлемых решений на основе предыдущей деятельности; важность формирования позитивной атмосферы для продолжения диалога между азербайджанской и армянской общественностью, экспертами и религиозными лидерами.

В публикации подчеркивается тот факт, что армянская сторона и в этот раз постаралась прибегнуть к очередной уловке, посредством жалких заявлений о якобы «притеснении» со стороны Азербайджана повернуть все в свою пользу. Пашинян, опираясь на ложные утверждения о якобы "нарушении Азербайджаном в мае 2021 года границы с Арменией", был нацелен на восстановление статуса-кво до мая 2021 года и отражение этого в заявлении. Более того, очередной целью Пашиняна была попытка "отражения в заявлении инцидента, произошедшего на границе 13-14 сентября".

Как отмечается в статье, ухищрения премьера Армении не увенчались успехом и вслед за этим последовала попытка «воспрепятствовать принятию заявления». Однако и она была обречена на провал.

Как верно подмечается в публикации, еще одной неудачей для Армении является тот факт, что в заявлении не упоминается слово «Карабах».

Согласно тексту статьи, сочинская встреча должна стала очередным уроком для Армении, которая, сделав правильные для себя выводы, должна стремиться к установлению мира в регионе, причем «не на словах, а на деле».

И на фоне сегодняшнего социально-экономического кризиса в Армении именно принятие новых реалий и шаг к сотрудничеству являются единственно верным решением.