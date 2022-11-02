Разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана - СГБ Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 01.11.2022 20:54)

БАКУ /Trend/ - Разоблачено незаконное вооруженное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, СГБ Азербайджана осуществляются комплексные следственные мероприятия, связанные с такими действиями, как тайное привлечение иранскими спецслужбами граждан Азербайджанской Республики к военным учениям за пределами страны, их финансирование, удержание в сфере своего влияния шантажом и другими насильственными методами с целью их использования против государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-следственных мер было установлено, что руководство незаконным вооруженным формированием, состоящим из граждан Азербайджанской Республики, тайно созданным под контролем иранских спецслужб путем внушения радикально-экстремистских религиозных идей, поручено Ибрагимбейли Тохиду Алим оглу, Асадову Ровшану Эльчину оглу, Мамедову Орхану Кямран оглу, Гаджиеву Эльшаду Эльчин оглу (Акрам Гаджизаде) и другим лицам, в отношении которых за аналогичные преступления, по решению суда, в 2018 году была избрана мера пресечения с их объявлением в международный розыск, и которые скрываются в Иране. За истекший период граждане Азербайджанской Республики, в основном имевшие судимость за различные преступления и считающие себя членами организации под названием «Движение за единство мусульман», с помощью незаконной вооруженной группировки перешли через территорию третьих стран в город Тегеран, где у них были изъяты мобильные телефоны и паспорта, они были проинструктированы о соблюдении скрытости контактов и конспиративности, им были даны религиозные прозвища, и с представленными поддельными документами на военно-грузовых самолетах они были доставлены в сирийский город Дамаск. На территории Сирии они были привлечены к военным учениям, где их обучали правилам применения различного огнестрельного оружия и тактике ведения боя, каждому участнику этих учений были выданы различные суммы денег после оформления расписок.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 19 граждан Азербайджанской Республики, участие в военных учениях незаконных вооруженных формирований которых было установлено, были привлечены к следствию, обнаружены многочисленные доказательства о незаконном вооруженном формировании и организованных им военных учениях, а также обнаружены и изъяты незаконно ввезенные в Азербайджан различные книги и видеоматериалы, запрещенные в Азербайджане, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские взгляды против идеи современного развития и светского государства.

Ранее судимые по уголовному делу Гусейнов Искендер Хани оглу, Хагвердиев Турал Сафар оглу, Шукюров Элтун Али оглу и другие задержаны и привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законом) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Кроме того, были обнаружены материалы о даче со стороны Рухуллы Ахундзаде, проживающего в настоящее время в Иране, и другими лицами различных заданий членам группы.

Асадов Орхан Фарман оглу, один из тех, кто привлекал членов группы к участию в военных учениях, был арестован при попытке теракта на территории третьей страны.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Мамедов Фаган Садреддин оглу, также принимавший участие в упомянутых военных учениях, организовал раздачу футболок с религиозными лозунгами, которые были доставлены в Азербайджан на автомобиле, принадлежащем посольству Ирана в Азербайджане, участникам акций, запланированных в некоторых районах республики.

Стало известно, что представители упомянутых спецслужб шантажировали граждан Азербайджанской Республики видеозаписью военных учений, в которых они участвовали, чтобы держать их под своим влиянием, после того, как между ними возникли разногласия в связи с тем, что они оправдывали агрессорские деяния армянских вооруженных формирований.

В настоящее время продолжаются комплексные оперативно-розыскные мероприятия.

Служба государственной безопасности подчеркивает, что к гражданам Азербайджанской Республики, причастным к любым незаконным вооруженным формированиям, будут приняты самые строгие меры, им грозит серьезная уголовная ответственность, и предупреждает их о необходимости своевременного информирования органов безопасности страны о любых формах влияния иностранных спецслужб.

(Перевод: Фидан Мустафаева)