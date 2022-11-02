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Требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, убитыми в ходе военной агрессии Армении - МИД

Политика Материалы 2 ноября 2022 13:30 (UTC +04:00)
Требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, убитыми в ходе военной агрессии Армении - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, убитыми в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как передает Trend, об этом в среду говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на официальной странице в Twitter.

"Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы чтим память и требуем справедливости в связи с 9 азербайджанскими журналистами, которые были убиты в ходе армянской военной агрессии против Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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