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Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном

Политика Материалы 2 ноября 2022 15:28 (UTC +04:00)
Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан".

Согласно Указу, утверждено "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан", подписанное 24 августа 2022 года в городе Баку.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, министерство экономики Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Казахстана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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