Арабские государства делают ставку на Азербайджан - ОБ ИТОГАХ САММИТА В АЛЖИРЕ

БАКУ /Trend/ - По мере того как страны мира все больше и больше сталкиваются с упадком экономики, вызванным глобальными экономическими шоками последних лет, многие из них пересматривают способы проведения внешней политики в надежде перенять опыт тех своих партнеров, кто преуспевает в нивелировании влияния данной макроэкономической ситуации на свои рынки.

Так, первого ноября в Алжире состоялся 31-й Саммит Лиги арабских государств, в котором в статусе почетного гостя принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Саммит, который проводится впервые за последние три года, состоялся на фоне растущей инфляции, нехватки продовольствия, а также резкого роста стоимости жизни на Ближнем Востоке и в Африке.

Обсуждения на саммите были сосредоточены на продовольственном и энергетическом кризисах, усугубленных войной, которая имела разрушительные последствия для Египта, Ливана и Туниса, а также других арабских стран, пытающихся сейчас импортировать в большом объёме пшеницу и топливо для удовлетворения спроса населения. Все это насущные проблемы, решением которых занимается все больше и больше стран по мере их широкого распространения.

На этом фоне выгодно отличается Азербайджан – страна, которой, несмотря на глобальные экономические шоки последних лет, удается поддерживать положительную тенденцию роста экономики и добиваться впечатляющих результатов, несмотря на экономическую нестабильность в мире.

Исходя из этого становится очевидно, что участие в Саммите Лиги арабских государств Президента Ильхама Алиева является показателем растущего авторитета Азербайджана в мире.

Именно высокоэффективная структура внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева обусловила участие Азербайджана в глобальном саммите в Алжире.

Как отметил в беседе с Trend редактор пакистанского новостного агентства Pakistan in the World Тазин Ахтар, Азербайджан продолжает укреплять свой имидж на глобальном уровне благодаря взвешенному подходу и искренним усилиям во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире.

По его словам, Азербайджан сотрудничает с большим количеством стран как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

«Азербайджан также ведет важный диалог с Арменией для налаживания отношений после второй Карабахской войны и участвует в региональных и международных форматах, продвигая мир между народами. Президент Ильхам Алиев - государственный деятель с глубоким видением и пониманием решения основных глобальных проблем», - сказал Ахтар.

По его словам, международный престиж Азербайджана значительно возрос в последние годы.

Он также отметил, что несмотря на сложное время в связи с ситуацией в Украине, Азербайджан сумел не только поддержать рост своей экономики, но и способствовал укреплению региональной стабильности посредством взаимодействия и диалога.

«Азербайджан помог европейским странам поддержать их энергетическую безопасность. Пакистан как братская страна стоит плечом к плечу с Азербайджаном. Эти события и многие другие усилия многое говорят о международной значимости Азербайджана», - сказал Ахтар.

Он также отметил, что все это – результат дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева.

«Президент Ильхам Алиев сохранил восходящую тенденцию роста экономики Азербайджана, несмотря на COVID-19, бывшую армянскую оккупацию и ситуацию в Украине. Его политика помогла Азербайджану укрепить свои позиции среди государств региона, а участие в международных форумах и конференциях и обмен мнениями по этим вопросам предоставили мировым лидерам идеи для решения их соответствующих проблем», - подытожил Ахтар.

Таким образом, становится ясно: в период глобальной неопределенности, когда страны мира сталкиваются с необходимостью адаптироваться к быстро меняющейся ситуации, мнение и опыт Азербайджана в преодолении проблем не только учитываются, но также и приветствуются и высоко ценятся.

Участие Президента Ильхама Алиева в качестве почетного гостя в мероприятии, призванном укрепить позиции стран-членов организации в это непростое время, говорит о высоком международном имидже Азербайджана как партнера, на которого можно рассчитывать.