Отменено решение суда по "Тертерскому делу" в отношении 11 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Гянджинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба в связи с 11 арестованными по "Тертерскому делу".

Как сообщает в среду Trend, решение по жалобе было объявлено на заседании под председательством судьи Тейюба Мухтарова.

Согласно решению суда, решение Тертерского военного суда отменено, а дело в связи с 11 лицами направлено для повторного рассмотрения в Гянджинский военный суд.

На заседании не были удовлетворены ходатайства адвокатов об освобождении обвиняемых под домашний арест.

Отметим, что ранее на заседании Пленума Верховного суда было рассмотрено дело в связи с 18 лицами в рамках "Тертерского дела".

Напомним, что c 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора Азербайджана, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходивших службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу предполагаемых подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, физического и психологического насилия, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)