НПО Азербайджана распространили заявление в связи с минным террором, осуществляемым Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские неправительственные организации (НПО) распространили заявление в связи с минным террором, осуществляемым Арменией, сообщает в среду Trend.

В заявлении говорится, что Армения во все периоды действовала против принципов и норм международного права в отношении гражданского населения Азербайджана, совершила террористические акты, геноцид, целилась в гражданское население во время обоих карабахских войн и продолжает минный террор и после окончания войны. Армения, которая в течение тридцати лет удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, установила на этих землях более миллиона мин. В результате взрыва этих мин, в том числе производства Армении, за два года, прошедшие после войны, погибли или были тяжело ранены 267 граждан Азербайджана. На сегодняшний день в рамках разминирования обнаружены и уничтожены десятки тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Точность и достоверность информации в представленных армянской стороной минных картах очень низкая.

Сегодня Азербайджанская Республика осуществляет строительные и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях за счет собственных ресурсов. Загрязнение минами этих территорий, разрушенных в период оккупации, длительный процесс разминирования являются факторами, замедляющими процесс восстановления. Минный террор, осуществляемый Арменией является военным преступлением, направленным против человечества в целом, серьезной угрозой миру и стабильности.

"Мы, неправительственные организации, действующие в Азербайджане, обращаясь к мировому сообществу и международным организациям, требуем, чтобы военные преступления, совершенные Арменией, были расследованы международными структурами, была дана юридическая и политическая оценка минированию территорий и непредоставлению достоверных карт минных полей, а также требуем наказания Армении международным сообществом, международными организациями за преступления, совершенные ею против человечности», - говорится в заявлении.