Минобороны Азербайджана прокомментировало высказывания на ряде интернет-каналов

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана прокомментировало высказывания на ряде интернет-каналов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, 1 ноября военнослужащий запаса Сабухи Абдуллаев на некоторых интернет-каналах озвучил не соответствующее действительности и непрофессиональное мнение о Военно-воздушных силах (ВВС) Азербайджана и проектах по модернизации систем вооружения.

"Высказывания этого человека о наших ВВС совершенно безосновательны и являются не чем иным, как ложью и клеветой. Расцениваем это как провокацию и преднамеренные попытки подорвать репутацию азербайджанской армии. В связи с безответственными высказываниями Абдуллаева, не отражающими действительности, командование ВВС примет соответствующие меры в судебно-правовой плоскости", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)